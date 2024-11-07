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Parkur Gençler Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı Mersin'de

Parkur Gençler Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı Mersin'de
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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Gençler Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı, Mersin'de devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, kampı ziyaret ederek milli sporcu ve antrenörlere başarı dileklerinde bulundu.

Parkur Gençler Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı Mersin'de sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, kampı ziyaret ederek, milli sporcu ve antrenörlere başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Parkur Gençler Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı, Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Japonya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Mirza Ali Dölek, İrem Acımış, Ela Dönmez ve Batuhan Küçükmustafa, antrenörleri Bahadır Altay, Cem Okan Adal ve Ethem Süt eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, kampı ziyaret ederek sporcu ve antrenörlere başarı dileklerinde bulundu. Öz, "Milli takım sporcu ve antrenörlerimizi ilimizde ağırladığımız için mutluyuz. Verimli bir kamp dönemi geçirerek ülkemizi, Japonya'da yapılacak dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceklerine ve bayrağımızı dalgalandıracaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

Parkur Milli Takım Antrenörü Bahadır Altay da Öz'ün ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Olimpik standartlara sahip bir tesiste hazırlıklarımıza başladık. Hedefimiz, dünya şampiyonasında ülkemize madalyalar kazandırmak. Bunun içinde hem teknik ekibimiz, hem de sporcularımız özveriyle çalışıyor" diye konuştu.

Kampın 12 Kasım'a kadar süreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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