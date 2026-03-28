Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Genç-Büyük 1. Etap Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, şampiyona 18 ilden 53 sporcunun katılımıyla Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular serbest parkur kategorisinde dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyona yarın hız parkuru yarışlarıyla sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gençlerimizin azmi ve enerjisiyle sporun her branşında güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.