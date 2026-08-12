PSG, Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 Geçti

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Süper Kupa finalinde Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın yönettiği maçın 20. dakikasında Hviça Kvaratshelia'nın attığı golle Paris Saint-Germain 1-0 öne geçti. Aston Villa, 45. dakikada Brian Madjo'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili olan taraf Fransız ekibiydi. 61. dakikada Dembele'nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Desire Doue sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı ve PSG'yi 2-1 öne geçirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca, Luis Enrique'nin öğrencileri üst üste UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı