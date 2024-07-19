Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Cimnastik Erkek Milli Takımı Fransa'ya uğurlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cimnastikte Türkiye'yi temsil edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Emre Dodanlı, Fransa'ya törenle uğurlandı.

Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Emre Dodanlı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için törenle Fransa'ya uğurlandı. Olimpiyat hazırlıklarına Antalya'da devam eden sporcular için Antalya Havalimanı Dış Hatlar CİP salonunda tören düzenlendi. Tören sonrası sporcularını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gururla uğurladığını dile getiren Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Milli sporcuların, İstanbul aktarmalı Paris'e gidecek ilk kafilede yer aldıklarını belirten Çelen, "Gerçekten mükemmel bir şekilde sporcularımızı Paris'e uğurladık. Güle güle gittiler, inşallah güle güle geri gelirler. Dualarımız onlarla olacaktır. Umarım emeklerinin karşılıklarını alırlar" dedi.

Milli sporcuların Antalya'dan olimpiyatlara uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporculara başarı dileğinde bulundu. - ANTALYA