Paraya para demeyecekler! Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir

Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.

25 MİLYON EUROYU KASAYA KOYACAKLAR

İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.

Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve her galibiyetin değeri 2.8 milyon euro olacak. Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.