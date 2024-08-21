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Paraya para demeyecekler! Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini elemesi durumunda yüklü bir gelir elde edecek ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanması durumunda geçen sezonun gelirini geçebilir.

Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.

25 MİLYON EUROYU KASAYA KOYACAKLAR

İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.

Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve her galibiyetin değeri 2.8 milyon euro olacak. Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray Young Boys Young Boys İsviçre Spor Finans Spor Haberler

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Yorumlar (5)

SELÇUK GÜNDOĞDU:

SON 8 SENEDİR ASLANIN KASASI DOLUYO AMA ASLAN GÖRÜNÜMLÜ SIRTLANLAR BOŞALTIYO,TARAFTARDA SEVİNİYO TAKIMLARININ KASALARI DOLUYO DİYE,DOLDUR BOŞALT YAPILIYO KİMSENİN HABERİ YOK ,OH NE ALA

54
4
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Mehmet Anıl Mete:

Aynı hesabı Young Boys'da yapıyor...

35
5
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MUSTAFA ALİ_5635:

cincona yemek nasip olmasın inşallah.......

8
28
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murtaza candurak:

Gesemden nefret edenler burdamı

6
15
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Vikings:

Young b. Hafife alırsanız gs yi yer.onlarda 25 milyon euro için savaşacak

5
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