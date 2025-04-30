Paralimpik Oyunları üçüncüsü Nazan Akın Güneş'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile döndüğü judoda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş'in şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde hazırlanan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 12 sporcuyla katılacak.

Artı 70 kiloda mücadele edecek 32 yaşındaki Nazan Akın Güneş, AA muhabirine, 2008 yılında judoya başladığını söyledi.

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 2006 yılında görme yeteneğini kaybettiğini ifade eden milli sporcu, "2008 yılından 2012 yılına kadar judo yaptım. Londra 2012 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Burada ikincilik elde ettim. Sonra sakatlığım nedeniyle judoyu bıraktım. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile 2022 yılında tekrar judoya döndüm." dedi.

Her zaman başarılı olmak için mücadele ettiğini anlatan Nazan, "Tekrar başladıktan sonra katıldığım turnuvalarda çok sayıda madalya elde ettim. Bu madalyaları Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında elde ettiğim üçüncülük madalyası ile taçlandırdım." diye konuştu.

"Ülkeme madalya ile dönmek istiyorum"

2024 Paralimpik Oyunları'nda sakatlıklar nedeniyle istediği sonucu elde edemediğini anlatan milli judocu, şöyle devam etti:

"Hedefim altın madalyaydı. Verdiğim sözler vardı fakat maça 20 gün kala ciddi bir sakatlık geçirdim. Olimpiyata 20 gün kala son grand prix maçında omuz bağım koptu. Maça girmememi söylediler buna rağmen girdim ve üçüncülük elde ettim."

Zor bir dönemden geçmesine rağmen madalya için aralıksız çalıştığını belirten Nazan Akın Güneş, "Olimpiyattan sonra ciddi ameliyatlar geçirdim ama şimdi de Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Olimpiyattan sonraki ilk şampiyonam olacak. Henüz hala mindere girmemem gereken bir dönemdeyim ama ülkeme madalyalar getirmek istiyorum. Hocalarımızın, partnerlerimizin desteği ile ülkeme madalya ile dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.