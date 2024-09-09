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Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı yurda döndü

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PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve altın madalya alan para milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Türkiye'ye döndü. Bölükbaşı, kazandığı madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

Mikail KARAMAN-Ali Eren İĞDE/ANKARA, PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşının erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve altın madalya alan para milli judocu İbrahim Bölükbaşı, yurda döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Bölükbaşı, "Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yoktu" dedi.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve Gürcü rakibi Revaz Chikoidze 1-0 yenerek altın madalyaya uzanan para milli sporcu İbrahim Bölükbaşı yurda döndü. Bölükbaşı'nı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler eşliğinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Türkiye tarihinde judo branşında altın madalya alarak bir ilke imza atan Bölükbaşı, "Bugün biz para olimpiyatta 28 tane madalya aldık. Tarihi bir başarı yaptık. Ben de ilk defa Türkiye tarihinde altın madalya alarak olimpiyat şampiyonu oldum. Gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

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Sporculuk kariyerinde daha önceki branşının güreş olduğunu hatırlatan Bölükbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce güreş branşında 2 sefer gittiğim olimpiyatta başarılı olamadım. Abdullah Çakmar hoca güreş takımımızda hocamızdı. Sonra bana 'sen olimpiyatlara judoda git' dedi. Bana destek vererek kulüpte branş açtı. Bana çok güvendiler. Aileme de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yoktu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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