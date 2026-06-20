Paraguaylı Enciso: Bize inanmaya devam etsinler / Metin eklendi

PARAGUAY'IN Türkiye karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalar yapan Julio Enciso "Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi ama biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Paraguaylı futbolcu ilk maçta ABD karşısında aldıkları farklı yenilgi sonrası yapılan eleştiriler ve ortaya atılan iddialar üzerine sitem edip, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini bekliyoruz. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı