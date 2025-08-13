Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Yapılacak

2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, 5-7 Eylül tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlık kapsamında sporcu havuzunun genişletilmesini hedefliyor.

2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, 5-7 Eylül tarihlerinde Nevşehir'de yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu branştaki ilk Türkiye Şampiyonası temmuz ayında Muş'ta düzenlendi.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanışta, sporcu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.

