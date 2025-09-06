Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası açılış seremonisine Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Deviren, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcular, teknik heyet ve sporcu yakınları katıldı.

Şampiyona, 8-15 yaş kategorisi ile 16 yaş ve üstü kategorilerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, hem sporculara ulusal düzeyde kendilerini gösterme fırsatı sunacak hem de

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu (IFSC) tarafından resmen tanınan para tırmanış branşı, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda ilk kez yer alarak tarihe geçtiğini söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı yaptığı açıklamada, "Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu (IFSC) tarafından resmen tanınan para tırmanış branşı, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda ilk kez yer alacak. Biz de federasyon olarak bu yıl şampiyonanın ikincisini Nevşehir'de gerçekleştiriyoruz. İlkini Muş'ta yapmıştık ve 28 sporcu katılmıştı. Bu şampiyonada ise 15 kulüpten 58 sporcu mücadele ediyor. İlginin artması bizleri memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzumuzu genişleterek bu branşı daha ileriye taşıyacağız. Hedefimiz, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na sporcu götürmek ve ülkemizi temsil etmek. Bu branş, sadece sportif başarı değil, engelli sporcularımız için rehabilitasyon anlamında da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'deki şampiyona, para tırmanışın Türkiye'deki gelişimine ivme kazandırırken, sporcuların azim ve kararlılığını da ön plana çıkarıyor. - NEVŞEHİR