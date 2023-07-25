Para Okçusu Merve Nur Eroğlu, Altın Madalya Kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Katılma Hakkı Elde Etti

ÇEKYA'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu Merve Nur Eroğlu, memleketi Bolu'da çiçeklerle karşılandı. Eroğlu, 'Dünya şampiyonasında kota yarışmasında elemeleri birinci olarak bitirdim. Dünya üçüncüsü olarak geri döndüm. Şimdi hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek' dedi.

ÇEKYA'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu Merve Nur Eroğlu, memleketi Bolu'da çiçeklerle karşılandı.

Eroğlu, "Dünya şampiyonasında kota yarışmasında elemeleri birinci olarak bitirdim. Dünya üçüncüsü olarak geri döndüm. Şimdi hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Milli sporcu Merve Nur Eroğlu, 2016 yılında paralimpik oyunlarına gittiğini ifade ederek, "Orada ilk defa yarıştığım için çok heyecanlanmıştım. Oradan derece yapamadan döndüm. 2016 yılından bu yana paralimpik oyunlarına gidip ülkemi temsil etmek istedim. Orada bayrağımı dalgalandırmak istemiştim. 2021 yılında Tokyo'ya gidemedim, olmadı. Çalışmaya ve mücadele etmeye devam ettim. Dünya şampiyonasında kota yarışmasında elemeleri birinci olarak bitirdim. Dünya üçüncüsü olarak geri döndüm. Şimdi hedefim 2024 Paris Paralimpik oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.