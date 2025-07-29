Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Düzenlendi

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Klasik yay kategorisinde erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda Merve Nur Eroğlu, makaralı yayda erkeklerde Cemal Güvenç, kadınlarda Öznur Girdi Cüre birinciliği elde etti.

Klasik yay erkekler çiftler kategorisinde Mustafa Birlik ile Ensar Yılmaz, kadınlarda ise Nur Ayşe Güney ile Yağmur Şengül, makaralı yay erkeklerde Kenan Babaoğlu ve Tanju Kula çiftleri altın madalyaya ulaştı.

Makaralı yay karışık takım kategorisinde Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, klasik yay karışık takım kategorisinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi birincilik kürsüsüne çıktı.

W1 kategorisinde erkeklerde Caner Yiğit Aydın, kadınlarda Nurşah Koçyiğit, erkek çiftlerde Caner Yiğit Aydın ve Nihat Türkmenoğlu, kadın çiftlerde Nurşah Koçyiğit ve Sena Zeynep Saran altın madalyanın sahibi oldu.

W1 karışık takım kategorisinde ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliği elde etti.