Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda tek ve çift kategorilerde altın madalya kazanan sporcular açıklandı. Şampiyonada farklı klaslarda birincilik elde eden sporcuların isimleri paylaşıldı.

Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Tek erkekler

Klas 2: Feyyaz Akyıldız

Klas 3: Mikail Aydın

Klas 4-5: Abdullah Öztürk

Klas 6: Kubilay Mengüç

Klas 7: Tahir Efe Şahin

Klas 8: Kerim Kerimoğlu

Klas 9: Anıl Arar

Klas 10: Yağız Engin

Tek kadınlar

Klas 3: Hatice Duman

Klas 4-5: İrem Oluk

Klas 6-7: Kübra Korkut

Klas 8: Rabia Asya Övünç

Klas 9-10: Merve Cansu Demir

Çift erkekler:

Klas 8: Abdullah Öztürk-Mikail Aydın

Klas 14: Kubilay Mengüç-Ahmet Ethem Oğultarkan

Klas 18: Kerim Kerimoğlu-Yağız Engin

Çift kadınlar

Klas 10: İrem Oluk-Merve Sefa Özsu

Klas 20: Kübra Korkut-Neslihan Kavas

Karışık çiftler

Klas 10: Ahmet Dedehan Ürkmez-Hatice Duman

Klas 14: Tahir Efe Şahin-Yağmur Yiğit

Klas 17: Tolga Boral-Rabia Asya Övünç

Klas 20: Ali Kemal Kalemci-Neslihan Kavas

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
