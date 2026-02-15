Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi
Ankara'da düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda tek ve çift kategorilerde altın madalya kazanan sporcular açıklandı. Şampiyonada farklı klaslarda birincilik elde eden sporcuların isimleri paylaşıldı.
Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şöyle:
Tek erkekler
Klas 2: Feyyaz Akyıldız
Klas 3: Mikail Aydın
Klas 4-5: Abdullah Öztürk
Klas 6: Kubilay Mengüç
Klas 7: Tahir Efe Şahin
Klas 8: Kerim Kerimoğlu
Klas 9: Anıl Arar
Klas 10: Yağız Engin
Tek kadınlar
Klas 3: Hatice Duman
Klas 4-5: İrem Oluk
Klas 6-7: Kübra Korkut
Klas 8: Rabia Asya Övünç
Klas 9-10: Merve Cansu Demir
Çift erkekler:
Klas 8: Abdullah Öztürk-Mikail Aydın
Klas 14: Kubilay Mengüç-Ahmet Ethem Oğultarkan
Klas 18: Kerim Kerimoğlu-Yağız Engin
Çift kadınlar
Klas 10: İrem Oluk-Merve Sefa Özsu
Klas 20: Kübra Korkut-Neslihan Kavas
Karışık çiftler
Klas 10: Ahmet Dedehan Ürkmez-Hatice Duman
Klas 14: Tahir Efe Şahin-Yağmur Yiğit
Klas 17: Tolga Boral-Rabia Asya Övünç
Klas 20: Ali Kemal Kalemci-Neslihan Kavas