Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı - Haberler

Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı
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Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 8 madalya elde etti.
Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 8 madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Amman'da düzenlenen turnuva sona erdi.
Para Masa Tenisi Milli Takımı, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz toplam 8 madalya kazandı.
Madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Tek kadınlar kategori 10:
Altın madalya: Ümran Ertiş
Tek kadınlar kategori 4:
Gümüş madalya: İrem Oluk
Tek erkekler kategori 5:
Bronz madalya: Hamza Çalışkan
Tek erkekler kategori 4:
Bronz madalya: Süleyman Vural
Çift kadınlar kategori 20:
Gümüş madalya: Ümran Ertiş
Çift erkekler kategori 8:
Altın madalya: Süleyman Vural
Karışık kategori 8:
Altın madalya: İrem Oluk-Süleyman Vural
Karışık kategori 20:
Bronz madalya: Ümran Ertiş???????