Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Elite Turnuvası'nda kadınlar tekler Class 11'de bronz madalya kazandı.
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Elite Nakhon Ratchasima Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer, kadınlar tekler Class 11 kategorisinde yarıştı.
Grup aşamasını lider tamamlayan ay-yıldızlı tenisçi, çeyrek finalde Hong Konglu Wong Ting Ting'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde Japon Yamaguchi Miya'ya 3-1 mağlup olan Ebru Acer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.