Haberler

Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Elite Turnuvası'nda kadınlar tekler Class 11'de bronz madalya kazandı.

Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Elite Nakhon Ratchasima Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer, kadınlar tekler Class 11 kategorisinde yarıştı.

Grup aşamasını lider tamamlayan ay-yıldızlı tenisçi, çeyrek finalde Hong Konglu Wong Ting Ting'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Japon Yamaguchi Miya'ya 3-1 mağlup olan Ebru Acer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da kabus anları kamerada
Edirne'de sağanak ve dolu yağışı: Yıldırım 30 koyunu telef etti, dolu çatılara zarar verdi

Hepsi bir anda telef oldu
Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti

Tüm mahalleyi sokağa döken ölüm
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor