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Galatasaray, Zaha'yı Charlotte FC'ye kiraladı

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Galatasaray, Wilfried Zaha'nın Lyon ile olan kiralık sözleşmesinin feshedilip Ocak 2026'ya kadar MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarını kalem kalem paylaştı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oldu. Sarı-kırmızılılar, Fildişili futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesinin feshedildiğini ve MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralandığını açıkladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARINI KALEM KALEM AÇIKLADILAR

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

  • Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
  • Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir.
  • Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır.

Kiralama süresinin uzaması durumunda;

  • Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır.
  • Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu ödeyecektir."

Galatasaray, Zaha'yı Charlotte FC'ye kiraladı

ZAHA'NIN LYON PERFORMANSI

Wilfried Zaha, sezon başında kiralık gittiği Lyon'da sadece 6 maçta süre bulabildi. Zaha, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı.

Galatasaray, Zaha'yı Charlotte FC'ye kiraladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFedai-14:

EEE bir zamanlar fenere transfer çalımıydı

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Haber YorumlarıMGk:

Keşke Fener alsaydı oraya yıldız olurdu ama bizim seviyenin altın da kaldı

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Nerden nereye Fenere transfer çalımıydı zuhahaaaa

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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