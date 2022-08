"Para harcıyorlar" diyen Jorge Jesus, tek endişesini canlı yayında dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, taraftara güzel bir oyun sunmak istediklerini söylerken olası forvet transferine ilişkin de konuştu.

"TARAFTARIMIZA ŞOV SUNDUK"

Taraftara gösteri sunmak istediklerini belirten Jorge Jesus, "Benim mesleğimde tek endişem taraftarları mutlu etmek. Onlar cebinden para harcayıp buraya geliyor. Biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi ama onlara gösteri sunmamız da önemli. Taraftarlarımıza ikinci yarıda bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. 4 golle kazandık." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"TAKIMIMIZ ŞU AN OFANSİF OLARAK ÇOK GÜÇLÜ"

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız, 3 günde bir maç çıkıyorsunuz demektir. Bunun bilincindeyim ve ben de bunun için 11 kişilik bir takım kurmuyorum, 22-23 kişilik bir takım kuruyorum. Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Takımımız şu an ofansif olarak çok güçlü. Taraftarın forvet transferi beklentisi var ama oyuncularımızdan da çok memnunum.

"KAYBEDELİEN PRESTİJİ GERİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Diğer torbalardaki takımların çoğu Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 4. torbadayız. Ana hedefimiz lig şampiyonluğu ama Avrupa'daki hedefimiz de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Fenerbahçe'nin Avrupa'da bu kadar aşağıda olmaması gerekiyor. Son yıllarda kaybedilen prestiji geri kazanmak istiyoruz. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz her hafta üstüne koyarak devam etmek ve her zaman kazanmak için oynamak.