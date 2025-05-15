Para Bisiklet Milli Takımı UCI Dünya Kupası'nda Mücadele Ediyor

Para Bisiklet Milli Takımı, İtalya'nın Maniago kentinde düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Para Bisiklet Yol Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, bugün başlayan ve 18 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda Abdulkadir Özoğul C2, Mehmet Keskin de C5 kategorisinde zamana karşı ve yol yarışı disiplinlerinde ter dökecek.

Daha önce 1-4 Mayıs tarihlerinde Belçika'nın Oostende ve Brugge şehirlerinde düzenlenen ilk seride de yarışan milli sporcular, İtalya'daki yarışlarla Dünya Kupası puanlarını artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Para Bisiklet Milli Takımı'mızın uluslararası organizasyonlara katılması, sadece sportif anlamda değil, toplumsal kapsayıcılık ve eşitlik adına da büyük bir adım. Sporcularımıza başarılar diliyor, bu yolculukta onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu önemli katılım, 2028 Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda sürdürülebilir başarı için atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.