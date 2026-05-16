Para milli bilek güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 25 madalya kazandı

Para milli bilek güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın,

10 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, bedensel engelli para milli sporcular sağ ve sol kollarda mücadele etti.

Organizasyonda ay-yıldızlı para sporcular 8 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 25 madalyanın sahibi oldu.