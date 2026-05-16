Para milli bilek güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 25 madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda para milli bilek güreşçiler, 8 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, bedensel engelli para milli sporcular sağ ve sol kollarda mücadele etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
