Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

CİMBOM'DAN SÜRPRİZ FORMÜL

Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürütüyor. Haberde yer alan detaylara göre Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde dikkat çekici bir formül bulunuyor.

Hbaere göre Galatasaray, PSG'ye herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Bunun yerine Donnarumma'nın gelecekteki satışından elde edilecek gelirin bir kısmını paylaşacak. Bu formül, Galatasaray'ın finansal yükümlülüklerini minimize ederken, Donnarumma'nın 40 milyon euroluk mevcut piyasa değeri düşünüldüğünde PSG'ye ise uzun vadeli olarak yüksek bir gelir potansiyeli sunuyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon toplamda 47 maçta forma giyen yıldız kaleci, kalesinde 43 gol gördü ve 17 kez de rakiplerine gol izni vermedi.