Para Badminton Milli Sporcularının Hedefi Uluslararası Başarı

Para badminton milli sporcuları Eylül Yılmaz ile İrem Nur Yazgan, uluslararası turnuvalarda başarılı olmak istiyor.

Yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan 18 yaşındaki Eylül, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle badmintonla tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı aracılığıyla 3 yıl önce badmintona başlayan 13 yaşındaki İrem Nur Yazgan da sağ kolundaki doğuştan engelini azmiyle aşıyor.

Hatay'da birlikte antrenman yapan genç sporcular, bölgesel turnuvalardaki başarılarının ardından İstanbul'da 30 Eylül-5 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nda milli formayı giyme fırsatı buldu.

Uluslararası turnuvalarda madalyalar kazanmak isteyen Eylül ve İrem, hazırlıklarını Defne ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Antrenör Sevilay Süner yönetiminde çalışan para badmintoncular, milli formayla başarı hedefliyor.

"Yaşamaya değer"

Eylül, AA muhabirine, "hayatın tüm engellere rağmen yaşamaya değer" olduğunu söyledi.

Spora başlamadan önce kendisini "hayatta 1-0 geride" düşündüğünü dile getiren Eylül, "Sporla öz güvenim arttı. İlk gittiğim şampiyonadaki bedensel engellilerin başarılarını gördükçe daha çok motive oldum. Badminton kendimi beğenmemi, kendimle barışık olmamı sağladı. Kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Eylül, gelecek yıl yapılacak ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olmak için çalıştığını ifade ederek "İleride Avrupa şampiyonasında ve paralimpik oyunlarında derece yapmak istiyorum. Hem ülkemi hem de kendimi gururlandırmak istiyorum." dedi.

Deprem nedeniyle ara verdi

İrem, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesindeki evlerinin yıkılması nedeniyle Reyhanlı ilçesine taşındıklarını söyledi.

Afet nedeniyle ara verdiği badmintona dönmekten mutluluk duyduğunu aktaran İrem, "Para badmintonda bireysel ve takım olarak derece elde etmek istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için var gücümle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sevilay Süner ise sporcularına ilişkin "İkisi de gelecekte Türk bayrağını kürsülerde dalgalandırmak için çok hevesli ve azimli." değerlendirmesinde bulundu.