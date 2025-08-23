Para atlet Aysel Önder, kadınlar 400 metre dünya rekorunu kırdı
TAF U23 Türkiye Şampiyonası'nda 400 metre finalini 54.80 ile koşan özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024'te kırdığı 54.96'lık rekorunu geliştirerek dünya genel sıralamasında liderliğe yükseldi.
400 METRE DÜNYA REKORUNU KIRDI
Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.
54.80 SANİYEYE İNDİRDİ
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, 54.80 saniyeye indirdi.