Papara Göztepe, Kara Bajema ile Anlaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Kara Bajema ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Papara Göztepe'mize hoş geldin Kara Bajema. Smaçör pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu Kara Bajema ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Savino Del Bene Voley forması giyen Kara, takımıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Kara, Jakarta BIN, Allianz Vero Volley, Vakıfbank ve ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kara." denildi.