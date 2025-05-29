Papara Göztepe, Kara Bajema ile Anlaştı

Papara Göztepe, Kara Bajema ile Anlaştı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde yer alan Papara Göztepe, smaçör Kara Bajema ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Bajema, önceki takımı Savino Del Bene Voley ile CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazanmıştı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Kara Bajema ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Papara Göztepe'mize hoş geldin Kara Bajema. Smaçör pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu Kara Bajema ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Savino Del Bene Voley forması giyen Kara, takımıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Kara, Jakarta BIN, Allianz Vero Volley, Vakıfbank ve ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kara." denildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
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