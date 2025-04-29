Papara Göztepe'den Transfer: Nazlı Eda Kafkas Takıma Katıldı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Papara Göztepe, genç pasör Nazlı Eda Kafkas ile bir sezonluk sözleşme imzaladı. Nazlı Eda, daha önce Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin, Yeşilyurt ve VakıfBank'ta oynamıştı.
Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pasör Nazlı Eda ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Papara Göztepe'mize hoş geldin Nazlı Eda Kafkas. Son olarak Nilüfer Belediyespor forması giyen Eda, Galatasaray Daikin, Yeşilyurt, VakıfBank ve alt yaş milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Eda." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Spor