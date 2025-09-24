Haberler

PAOK Taraftarları Maccabi Tel Aviv Maçında İsrail'i Protesto Etti

UEFA Avrupa Ligi maçında PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde İsrail'i protesto etti. Taraftarlar, Filistin'e destek veren pankartlar açarak soykırım karşıtı sloganlar attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
