Pangos'un yeni adresi Türkiye! Barcelona'dan Esenler Erokspor'a uzanan kariyer

Pangos'un yeni adresi Türkiye! Barcelona'dan Esenler Erokspor'a uzanan kariyer
Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor sürpriz bir transfere imza atarak tecrübeli oyuncu Kevin Pangos'la anlaştığını açıkladı. Pangos, geçmiş dönemlerde Barcelona, CSKA Moskova, Cleveland Cavaliers gibi önemli takımların formasını giymişti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Eroksporü büyük ses getiren sürpriz bir transfere imza attı.

KEVİN PANGOS ESENLER EROKSPOR'DA

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer ettiğini duyurdu. Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başarısı için ter dökecek olan Kevin Pangos'a, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giyen tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Gran Canaria, Zalgiris Kaunas, Barcelona, Zenit, Cleveland Cavaliers, CSKA Moskova, Olimpia Milano ve Valencia formaları da giymişti.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
