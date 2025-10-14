Pangos'un yeni adresi Türkiye! Barcelona'dan Esenler Erokspor'a uzanan kariyer

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Eroksporü büyük ses getiren sürpriz bir transfere imza attı.

KEVİN PANGOS ESENLER EROKSPOR'DA

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer ettiğini duyurdu. Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başarısı için ter dökecek olan Kevin Pangos'a, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giyen tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Gran Canaria, Zalgiris Kaunas, Barcelona, Zenit, Cleveland Cavaliers, CSKA Moskova, Olimpia Milano ve Valencia formaları da giymişti.