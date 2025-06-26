Panathinaikos, TJ Shorts ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Shorts, yeni takımındaki geleceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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