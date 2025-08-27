Panathinaikos Teknik Direktörü Vitoria, Samsunspor'u Elemek İstiyor

SAMSUN (İHA) – Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, Samsunspor'u eleyip, yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istediklerini söyledi.

Atina'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçını 2-1 kazanan Panathinaikos'ta Teknik Direktör Rui Vitoria, 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak son taktik antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı. Turu geçmek için Samsun'a geldiğini ifade eden Teknik Direktör Rui Vitoria, "Tüm hocalar takımının eksiksiz olmasını ister. Burada olan futbolcularıma güveniyorum. Hepsi yüzde 100 hazır. Yarın kimin oynayacağına son antrenmanda karar vereceğim. En uygun isimlere görev verip, gruplara kalmayı hedefliyoruz" dedi.

Zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Vitoria, "Zorlu maçları oynamaya alışkınız. Turlar geçtikçe takımlar daha da zorlaşıyor. Avrupa Ligi'ne gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Samsunspor zor bir rakip ve deplasmanda oynayacağız. Lig aşamasına kalmak istiyoruz. İlk maçta iyi bir skor aldık. Her zaman oyunu kontrol etmek isteriz ama bu her zaman mümkün olmuyor. Karşıda silahları olan ve turu geçmek isteyen bir takım var. Topun bizde olmadığı anlarda oyunu ele geçirmeye çalışacağız. İlk karşılaşmada turu ne kadar istediğimizi gösterdik. Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Oyuna göre zaman zaman kontrollü bazen de topu kazanmaya çalışacağız. Takımımda tecrübeli oyuncularım var. Atmosferi sürekli yaşıyorlar. Bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir. Futbol 2 takımın kazanmaya çalıştığı oyun olmasının yanı sıra taraftarların katıldığı bir gösteridir. İlk maçta bizim taraftarların oluşturduğu gibi rakip de aynısı oluşturacaktır. Samsunspor iyi bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükle birlikte üstümüze gelmeye çalışacaklar. Turu geçmeye çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN