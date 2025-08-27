Panathinaikos, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Panathinaikos, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında oynanacak Samsunspor - Panathinaikos karşılaşması öncesinde, Panathinaikos takımının antrenmanını tamamladığı duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak olan Panathinaikos, hazırlıklarını tamamladı.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Rui Vitoria yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Panathinaikos antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümü ise taktik idmanla geçti.

Samsunspor - Panathinaikos mücadelesi, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
