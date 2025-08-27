Panathinaikos, Samsun'da Rövanş Maçına Hazırlandı

Panathinaikos, Samsun'da Rövanş Maçına Hazırlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, rövanş mücadelesi için Samsun'a gelerek 19 Mayıs Stadyumu'nda son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Rui Vitoria yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışmalar yaptı.

Off Turu rövanş mücadelesi için Samsun'a gelen Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile maç hazırlıklarını tamamladı.

Panathinaikos Atina'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Yarın oynanacak müsabakanın rövanş karşılaşması için Samsun'a gelen Yunan temsilcisi, son antrenmanını 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rui Vitoria yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yunan ekibi antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İlk 15 dakikalık kısmın ardından ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından konaklayacağı otele giderek maç saatini beklemeye geçecek.

Yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma

Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.