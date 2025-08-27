Panathinaikos, Samsun'da Rövanş Maçına Hazırlandı

Off Turu rövanş mücadelesi için Samsun'a gelen Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile maç hazırlıklarını tamamladı.

Panathinaikos Atina'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Yarın oynanacak müsabakanın rövanş karşılaşması için Samsun'a gelen Yunan temsilcisi, son antrenmanını 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rui Vitoria yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yunan ekibi antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İlk 15 dakikalık kısmın ardından ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından konaklayacağı otele giderek maç saatini beklemeye geçecek.

Yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN