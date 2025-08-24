Panathinaikos, Renato Sanches'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Panathinaikos, Renato Sanches'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Renato Sanches'i transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Samsunspor ile mücadele edecek.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Portekizli futbolcu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi. Renato Sanches'in ismi transfer dönemi boyunca Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor

İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia! Herkese sürpriz olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı

Ülke rahat bir nefes aldı! Yıllardır aranıyordu, böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.