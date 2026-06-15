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Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
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Yunan ekibi Panathinaikos, Türk başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ataman, takımı 2024'te Euroleague şampiyonluğuna taşımıştı.

Yunan ekibi Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Türk Başantrenör Ergin Ataman dönemi sona erdi. 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ataman, takımını 2024 yılında Euroleague şampiyonluğuna, 1 kez de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ataman bu süre zarfında 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Ergin Ataman yönetimindeki yeşil-beyazlılar bu sezon ise Atina'da düzenlenen Final Four'a katılamadı ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos'a kaptırdı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile görüşme yapan Ataman'ın durumu da netlik kazanırken, kulübün sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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