Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'a "basketbol salonlarından bir yıl men" cezası
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos maçındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 yıl basketbol salonlarından men edildi ve 50 bin avro para cezası aldı.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.
Yunanistan basın kuruluşu Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Basketbol Federasyonu, Giannakopoulos'u Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalandırdı.
Haberde men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin avro para cezası da verildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı