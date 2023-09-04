Pamukkale Belediyesporlu Pehlivanlar Kırkpınar'a Katılma Hakkını Kazandı

Pamukkale'nin adını er meydanlarında duyuran pehlivanlar Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde başarılı olarak 663. Tarihi Kırkıpınar Yağlı Güreşlerine katılma hakkını kazandı.

Türkiye'de yağlı pehlivan güreşleri ile ilgili olarak değişen sistemle Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakaları tamamlandı. Yeni sisteme göre Kocaeli 15. Sekapark, Gaziantep Şahibey Belediyesi, Ordu 915. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası, Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet, Manisa Yunus Emre Belediyesi 8. Yuntdağı ve Balıkesir Karesi 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde aldıkları puanlarla pehlivanlar tarihi Kırkpınar güreşlerinde boy gösterme hakkını elde ediyor. 5-7 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar da boy gösterecek. Yapılan 7 ayrı güreşte mavi-beyazlı kulüpten 13 sporcu Kırkpınar vizesini almayı başardı. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde başaltı boyunda Erhan Yılmaz, küçük orta büyük boyda Eren Piren, küçük orta küçük boyda Yılmaz Bakan, deste büyük boyda Umut Erdoğan, Tozkoparan'da İsmail Can Yüce, Teşvik 1'de Ercan Bakan, Minik 2 kategorisinde Ali Bakan, Semih Gün ve Hüseyin Umut Alver ise Minik 1 kategorisinde de Danıel Erfani rakiplerini geride bırakarak tarihi güreşlere katılmaya hak kazandı. Pamukkale Belediyesporlu pehlivanların da içine bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden ayak boyu sporcusu Burak Sarı da Kırkpınar'a katılma hakkını elde ederken, aynı kazada ağır yaralanan ve tedavisine devam edilen yine ayak boyunda er meydanına çıkan Beytullah Sarı kategorisini şampiyon olarak tamamlayıp Kırkpınar vizesini almıştı. Başarılı sporcunun sağlığına kavuştuktan sonra Kırkpğınar ile ilgili karar verilmesi bekleniyor.

"Gurur duyduk"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ata sporu olan yağlı pehlivan güreşlerinde Denizli'nin adını mavi-beyazlı kulübün sporcularının başarıyla duyurmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Biz Pamukkale'nin adının er meydanlarında duyurulması için yağlı pehlivan güreşlerine katılan sporcularımıza kadromuza aldık. Çok şükür sporcularımız bizim bu güvenimizi boşa çıkarmadılar ve katıldıkları her güreşten madalyalarla döndüler. Bu yıl değişen sistemle 7 lig müsabakasında puanlarını toplayan 13 sporcumuz 2024 yılında yapılacak olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılmaya hak kazandı. Tüm sporcularımızı ve emek veren antrenör ve yöneticilerimizi kutluyorum. Kısa bir süre önce trafik kazasında kaybettiğimiz sporcumuz Burak Sarı da ayak boyunda başarılı olarak Kırkpınar'a katılma hakkını elde etmişti. Kardeşi olan ve Kırkpınar'a gitmeyi çok önceden garantileyen milli sporcumuz Beytullah Sarı da aynı kazada ağır yaralanmıştı. Burak kardeşimize ve kazada hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Tedavisi devam eden kardeşimiz Beytullah Sarı'nın da bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum. Spor camiasına da bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Sporcularımız 2024 yılındaki Kırkpınar'da Burak Sarı'nın da adını yaşatmak için başarılı sonuçlar alacaktır. Kendilerine güveniyor ve inanıyorum. Lig mücadelesinde ter döken tüm sporcularımızı da tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum. 24 Eylül'de ilimizde kurulacak olan er meydanındaki mücadeleler için tüm halkımızı şimdiden davet ediyorum" dedi.

Öte yandan Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar 8-10 Eylül 2023 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan 671. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkacak. - DENİZLİ