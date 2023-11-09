Pamukkale, Başkan Örki'yle spor merkezi oldu

Pamukkale Belediyesi tüm ilçede gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla tesisleşme yolunda önemli adımlar attı. Pamukkale'yi spor kenti yapma sözü veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğini alarak ilçemizde başlattığımız spor tesisi atağımızda bugün geldiğimiz noktada Pamukkale artık sporun da merkezi diyebiliriz" dedi.

Tarih, turizm ve sağlığın merkezi olan Pamukkale, sporun da merkezi olma yolunda önemli projeleri hayata geçirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 61 mahalleye sahip Pamukkale ilçesinde, spor konusunda destek sağlamadığı mahalle kalmadı. Pamukkale Belediyesi, bundan iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ağırlayarak, Pamukkale ilçesinde yapmayı planladığı spor kompleksleri projelerini aktarmış ve Bakan Kasapoğlu'ndan destek sözünü almıştı. 2021 yılının Mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Pamukkale Belediyesine resmi müsabakaların oynanabileceği stad ile Akvadi Stadı'nın tadilatı ile 30 halı saha, 2 tenis kortu, 4 basketbol ve voleybol sahası yapılması konusunda destek sağlandı. 2022 yılı içinde sentetik zeminli nizami futbol sahası, soyunma odaları ve 500 seyirci kapasiteli portatif tribünü olan ve resmi müsabaka oynanabileceği Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı'nın yapımı ile Akvadi Stadı'nın tadilat işlemleri tamamlandı. Bunun dışında bakanlıkla imzalanan protokol gereği 30 halı saha ile 4 basketbol ve voleybol sahası ile 2 adet tenis kortunun yapımına geçen yılın Ekim ayında başlandı.

Tesisleşmede dev adım

Pamukkale Belediyesi, Korucuk, Gölemezli, Pamukkale, Güzelpınar, Karakurt, Kocadere, Goncalı, Asmalıevler, Bağbaşı, Dokuzkavaklar, Eldenizli, Gözler, Hürriyet, Pınarkent, Tekkeköy, Zeytinköy, Kayıhan mahallelerinde yepyeni halı sahalar yaparken, Siteler Mahallesi'nde bitimine az kalan basketbol sahası ile okullara da birçok halı saha ve tenis kortu projesini hayata geçirdi. Sadece mahalleler değil okulların bahçelerine de halı sahalar yapıldı. Kuşpınar Mahallesi'nde Denizli Lisesi, Fesleğen Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu, Kınıklı Mahallesi Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, Pelitlibağ Mahallesi'nde Merkez Ortaokulu, Karşıyaka Mahallesi'nde Hacı Yılmaz Emine Urhan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karşıyaka Mahallesi'nde Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu okullar içine bulunuyor. Pamukkale Belediye Başkanı, bazı mahallelerde atıl durumdaki mevcut halı sahaları yenileyip, çoğu yerde de en baştan yepyeni halı sahalar yapıp, tüm ilçeyi halı sahayla donattı. Pamukkale Belediyesi, mahallelerde yaptığı tüm halı saha yapımlarında çevre düzenlemelerine mutlaka dikkat ederek, halı saha yanına mutlaka bir çocuk oyun alanı ve yetişkinler için spor aletlerinin bulunduğu bir alan oluşturmayı da ihmal etmedi.

"Gençlerimiz için ne yapsak az"

Pamukkale'nin turizm, tarım ve sağlık kenti olmasının yanında spor kenti olması ile ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akköy ve Aktepe Mahallesi'nde FİFA standartlarında zemine sahip 2 nizami futbol sahası yaparak, bu tesislere yenilerini ekledi. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu yapımına atağına geçtiğimiz yılın Ekim ayında başladıkları belirten Başkan Örki, Aktepe Sosyal Tesisleri'nin de bugün gelinen noktada 7'den 70'e her yaş grubuna spor imkanı sunan spor salonlarının bulunduğuna vurgu yaptı. "Pamukkalemizi spor ilçesi yapma hedefimize koşar adımlarla ilerliyoruz" diyen Başkan Örki, "Bu konuda Spor Bakanlığımızın önemli destekleriyle yol aldık. 2 adet lig maçlarının oynanabileceği stadın yanı sıra Aktepe Sosyal Tesislerimiz içerisinde yaz kış gençlerimize ücretsiz spor kursları düzenleyerek, gençlerimizi eğitim yanında spor alanında da desteklemeye devam ediyoruz. Biz Pamukkale'nin geleceğini oluşturan gençlerimizin daha sağlıklı bir gelişme içinde olmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda halı saha atağına başladık. Bundan yaklaşık 1 yıl önce hızla başladığımız atakta bugün sona yaklaştık. Hem ihtiyaç olan mahallerde hem de okul bahçelerinde halı sahaları yapıp çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Sadece halı saha yapmıyoruz. Bu sahaların yanında spor grupları ile oyun parkları da yapılıyor. İlçemizi spor kenti yapmak için verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak az. Spor alanlarımızın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ