Palmeiras, Al Ahly'yi 2-0 Mağlup Etti

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Brezilya temsilcisi Palmeiras, Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-0'lık skorla geçti. Maç, New York'taki MetLife Stadı'nda oynandı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Brezilya temsilcisi Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-0 mağlup etti.

ABD'nin New York şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşılaştı.

Müsabakada Palmeiras'ın gollerini 49. dakikada Wessam Abou Ali kendi kalesine ve 59. dakikada Jose Lopez kaydetti.

Karşılaşmaya hava muhalefeti sebebiyle 63. dakikada bir süre ara verildi. Şartların elverişli hale gelmesiyle müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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