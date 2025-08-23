Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Yapıldı

Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) faaliyet takviminde yer alan, Darıca Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, kadın ve erkeklerde 80 sporcu mücadele etti.

Yarışlar, 1000 metre su üstü, 1000 metre çift palet, 3000 metre çift palet ve 5000 metre su üstü disiplinlerinde, 14-17 yaş ve 18 yaş üzeri kategorilerinde düzenlendi.

Müsabakaların ardından organize edilen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona sonunda en iyi dereceleri elde eden sporcular, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek milli takım aday kadrosuna seçildi.

Madalya alan sporcular şöyle:

Kadınlar 1000 metre su üstü:

1. Ece Ayça Karabulut

2. Zeynep Azra Kanat

3. Duru Çevik

Erkekler 1000 metre su üstü:

1. Derin Toparlak

2. Ali Aras Ödüm

3. Ege Ulusoy

Kadınlar 1000 metre çift palet:

1. Berra Nur Yılmaz

2. Derin Çelikkanat

3. Ilgın Atasoy

Erkekler 1000 metre çift palet:

1. Berk Yavuzaslan

2. Efe Şükür

3. İbrahim Kiracı

Kadınlar 5000 metre su üstü:

1. Asmin Naz Karaman

2. Zeynep Azra Kanat

3. İpek Çolak

Erkekler 5000 metre su üstü:

1. Derin Toparlak

2. Murat Şenel

3. Ali Aras Ödüm

Kadınlar 3000 metre çift palet:

1. Nazlı Denizci

2. Ilgın Atasoy

3. Zeynep Doğa Sökel

Erkekler 3000 metre çift palet:

1. Berk Yavuzaslan

2. Efe Şükür

3. İbrahim Kiracı