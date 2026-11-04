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Paletli Yüzme Milli Takımı, Mısır'daki dünya şampiyonasında 2 altın, 2 bronz kazandı

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Paletli Yüzme Milli Takımı, Mısır'daki dünya şampiyonasında 2 altın, 2 bronz kazandı
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Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki 2026 CMAS Dünya Açık Su Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Derin Çelikkanat 3 bin metre çift palette dünya şampiyonu olurken Berra Nur Yılmaz 150 metre elemeli çift palette altın madalya kazandı.

Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı, Mısır'da düzenlenen 2026 CMAS Dünya Açık Su Şampiyonası'nda 4 madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Şarm El-Şeyh kentindeki şampiyonada 2 altın ve 2 bronz madalya aldı.

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, genç kadınlar 3 bin metre çift palette dünya şampiyonu olurken, 1000 metre çift palette bronz madalya elde etti.

Yine genç kadınlarda mücadele eden Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Berra Nur Yılmaz, 150 metre elemeli çift palette altın, 3 bin metre çift palette bronz madalya kazandı.???????

Kaynak: AA
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