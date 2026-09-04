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Paletli Yüzme Şampiyonası İstanbul'da Başladı

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Silivri Gümüşyaka Sahili'nde 94 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular, su üstü ve çift palet disiplinlerinde çeşitli mesafelerde yarışacak; şampiyona 6 Eylül'de sona erecek.

Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri İstanbul'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Silivri Gümüşyaka Sahili'nde düzenlenen şampiyonaya 13 spor kulübünden 53 erkek ve 41 kadın sporcu katılıyor.

Müsabakalarda sporcular, su üstü disiplininde 1000 ve 5000 metre, çift palet disiplininde ise 1000 ve 3000 metre mesafelerinde mücadele edecek.

Şampiyona 6 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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