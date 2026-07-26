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Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor
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2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı futbol takımlarının gözde kamp merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hareketlilik devam ediyor.

2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı futbol takımlarının gözde kamp merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hareketlilik devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ise üçüncü etap kamp çalışmalarına 27 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Corendon Alanyaspor da bugün Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor. Yurt dışından gelen ekiplerden Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi kampını tamamlayarak kentten ayrılırken, Kuveyt ekibi Al Arabi SC, Mısır temsilcisi Pyramids FC ve İran'ın Persepolis takımları ise yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunan yüksek irtifa kamp sahalarında takımlar hem günlük antrenmanlarını gerçekleştiriyor hem de hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi son durumlarını test ediyor. Yüksek rakımı, modern tesisleri ve iklim şartlarıyla öne çıkan Erzurum, yaz döneminde futbol kulüplerinin önemli kamp merkezleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Sezonların başlamasına kadar Erzurum'a yerli ve yabancı yeni takımların da gelmesi beklenirken, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin önümüzdeki günlerde de yoğun temposunu koruması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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