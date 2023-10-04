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Palandöken Kayak Merkezi'nde İlk Kar Yağışı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olan Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı düştü. Kentte üç gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışını görmek isteyen bazı vatandaşlar da Palandöken Dağı'na çıktı.