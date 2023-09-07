Palandöken Belediyespor'a yeni teknik direktör

Erzurum'u temsil edecek olan Palandöken Belediyespor, teknik direktörlüğe Necdet Gümüşenek getirildi. Gümüşenek, Erzurumspor'un şampiyon kadrosunda antrenör olarak yer almıştı.

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) Erzurum'u temsil edecek olan Palandöken Belediyespor, teknik direktörlüğe Necdet Gümüşenek getirildi.

Erzurumspor'un şampiyon kadrosunda antrenör olarak yer alan Necdet Gümüşenek, bu sezonda Erzurum'u Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Palandöken Belediyespor'a teknik direktör oldu. Sadi Tekelioğlu yönetiminde şampiyon olarak Süper Lige yükselen efsane kadroda antrenörlük yapan Necdet Gümüşenek, Erzurum ASKF Karması, Aşkale Belediyespor, Aras Elekrik Dağıtım Spor ve Erzurumspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

Bu arada Necdet Gümüşenek yönetimindeki Palandöken Belediyespor, 1 Ekim'de başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligi için hazırlıklarını devam ettiriyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesislerinde günde çift antrenmanla hazırlanan Palandöken Kartalları, yeni sezonda taraftarlarına seyir zevki yüksek karşılaşmalar izlettirmek istiyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Belediyemiz Futbol Takımı, 1 Ekim'de başlayacak olan lige dolu dizgin hazırlanıyor. Seyir zevki yüksek bir performansla, Palandöken'in adına yaraşır başarılara imza atacağına inancımız tam" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM