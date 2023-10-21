Pakistanlı Ralliciler Türk Pilotları Ralliye Davet Etti

Pakistan'ın turizm merkezi Gilgit-Baltistan'da düzenlenen ralliye Türk pilotları davet edildi. Sarfaranga Soğuk Çölü'nde gerçekleşen ralli, etkileyici manzarası ve katılımcılarıyla büyük ilgi çekiyor. Ralli, bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlıyor.

Pakistanlı ralliciler, Gilgit-Baltistan bölgesinde Sarfaranga Soğuk Çölü'nde düzenlenen ralliye Türk pilotları davet etti.

Pakistan'ın turizm merkezi olarak nitelendirilen Gilgit-Baltistan'da 2017'den bu yana düzenlenen ralli, büyük ilgiyle takip ediliyor.

Dünyanın en yüksek soğuk çölleri arasında yer alan Sarfaranga, etrafını çevreleyen Karakoram Sıradağları ve yanından akan İndus Nehri ile de katılımcılara eşsiz bir manzara sunuyor.

Gilgit-Baltistan'ın Şigar bölgesinde yer alan Sarfaranga Soğuk Çölü'ndeki ralliye, bu yıl 100'ün üzerinde motosiklet ve ralli sürücüsü katıldı.

Turizm ve ekonomiye katkı sağlanıyor

Yaklaşık 80 kilometrelik parkurda 3 gün süren yarışlar, ülkenin ve dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçileri de ağırladı.

Gilgit-Baltistan'a özgü kültürel gösterilerin ve müzik festivalinin de gerçekleştirildiği ralli, bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan önemli bir organizasyona dönüşmüş durumda.

"Türk pilotları Ekim 2024'te aramızda görmek istiyoruz"

Ralliye katılan ve kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Gül Nesrin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa ralliye katıldığını ve elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu söyledi.

Nesrin, Sarfaranga'nın markalaştığını belirterek, "Bölgemizdeki kadınlar güçlüdür. Dağcılık yapanlar, ticaretle uğraşanlar var. Artık ralliye de katılıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Rallinin uluslararası bir organizasyona dönüşmesini istediğini vurgulayan Nesrin, "Uluslararası rallicileri ve Türk kadın pilotları buraya davet ediyorum." dedi.

Yarışlarda 3'üncülük elde eden Haitam Kadir, Gilgit Baltistan'da gerçekleştirilen ralliden büyük keyif aldığını belirterek, bu yıl yarışlara 3-4 kadın yarışmacının katıldığını ve kadın pilotların sayısının her yıl arttığını aktardı.

Bir diğer ralli pilotu Arham Chaudry de zorlu parkurda aracının tekerinin patladığını ve bu sebeple yarışı istediği gibi tamamlayamadığını anlatarak, "Ekim 2024'teki ralliye Türk pilotları davet ediyorum. Bizimle yarışmalarını ve onları burada ağırlamayı istiyoruz." diye konuştu.