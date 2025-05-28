Pacers, Knicks'i Yenerek Seride 3-1 Öne Geçti

Pacers, Knicks'i Yenerek Seride 3-1 Öne Geçti
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NBA Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-121 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Tyrese Haliburton'ın triple double performansı ve Pascal Siakam'ın katkısıyla Pacers, beşinci maçı için avantaj sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Gainbridge Fieldhouse'da Knicks'i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Siakam 30 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, 2 ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle ve OG Anunoby 22 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'da Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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