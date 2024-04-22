P. Karşıyaka, Tofaş'a mağlup oldu

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Tofaş'a 111-91 kaybederek, 3 maç sonra mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu ilk 4 sırada tamamlamayı garantileyen P. Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde Tofaş ile karşı karşıya geldi. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 111-91 kaybetti. Bu sonuçla birlikte P. Karşıyaka, 3 maç aradan sonra mağlup oldu.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Tofaş'ı galibiyetlerinden ve iyi oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu maçta atletizm olarak çok geride kaldık. Özellikle ribaundlarda büyük sıkıntı yaşadık. Furkan'ın da erken faul problemine girmesi dar olan uzun rotasyonumuzu iyice sıkıntıya soktu. Son 5 dakikada maça ortakken verdiğimiz kararlar ve yaptığımız top kayıpları da maalesef kaybetmemizdeki en büyük etken oldu" ifadelerini kullandı. - İZMİR