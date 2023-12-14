Üye Girişi
Haberler

P. Karşıyaka liderlik koltuğunu kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a deplasmanda 97-88 kaybederek liderlik koltuğundan ikinci sıraya geriledi. Karşıyaka, son haftaya çıkma şansını bıraktı.

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a deplasmanda 97-88 kaybederek liderlik koltuğundan ikinci sıraya geriledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, Strasbourg'un kaybettiği haftada EWE Baskets Oldenburg'a deplasmanda 97-88 mağlup olarak liderlik avantajını kaybedip gruptan doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakmış oldu. Böylece Fransız ekibi +2 averajla haftayı 1. sırada tamamladı. EWE Baskets Oldenburg mücadelesinden sonra açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk olarak EWE Baskets Oldenburg'u kutluyorum, özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadılar. Biz ilk yarıda hücumda çok iyiydik ve iyi kararlarla oynadık. 58 sayıya ulaşarak önemli bir fark yakaladık. Ancak ikinci yarı hakkında yorum yapmak kolay değil. Herkes durdu, oyun planımızın dışına çıktık ve özellikle savunma ribauntlarında büyük sıkıntı yaşadık. Rakibimiz 18 hücum ribaundu almış ve bunun sonucunda maçı maalesef kaybettik. İkinci yarıdaki hatalarımızın sorumluluğunu kabullenmemiz gerekli. Hatalarımızı düzeltmek üzere çalışacağız. Grubumuzda haftaya oynayacağımız bir maçımız daha var. Onu kazanarak bu gruptan çıkacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Oldenburg Karşıyaka Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title