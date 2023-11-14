P. Karşıyaka, Fransa temsilcisi Strasbourg'a konuk olacak

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, yarın Fransa temsilcisi Strasbourg'a konuk olacak. Rhenus Sport'ta oynanacak zorlu mücadele saat TSİ 22.00'de başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yarın Fransa'da SIG Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Rhenus Sport'ta oynanacak zorlu mücadele saat TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da grupta yenilgisi bulunmazken, P. Karşıyaka birinci sırada yer alıyor. SIG Strasbourg ise ikinci basamakta bulunuyor. Gruptan lider olarak çıkmak için büyük bir öneme sahip olan maçta iki takım da mutlak galibiyet istiyor. P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da hafta içi oynanan Büyükçekmece Basketbol galibiyetinden sonra gruptan lider çıkmak için bu maçın önemine vurgu yapmıştı.

Öte yandan E Grubu'ndaki diğer maçta ise Filou Oostende ve EWE Baskets Oldenburg karşı karşıya gelecekken iki ekibin de galibiyeti bulunmuyor. - İZMİR