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P. Karşıyaka, Bursaspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında P. Karşıyaka, Bursaspor'u 95-75'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın hakemleri Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Çağlar Özkan'dı. P. Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Bursaspor'un başantrenörü ise Jure Zdovc'tu. Maçın ilk periyodu 31-18 P. Karşıyaka lehine sonuçlandı. İlk yarıyı da 53-37 P. Karşıyaka önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren P. Karşıyaka, maçı 95-75 kazandı.