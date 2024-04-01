P. Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada güçlü

P. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, dış sahada ise 6 galibiyet 6 mağlubiyet aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon gösterdiği 17 galibiyet, 8 mağlubiyetlik performansıyla ligde 4. sırada yer alan P. Karşıyaka, bu etkili performansının büyük bir bölümünü iç sahada gösterirken, dış sahada ise tam tersi bir görüntü çizdi. Yeşil-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı 13 maçta; 11 galibiyet alırken, sadece 2 kez kayıp yaşadı. İzmir ekibi, evindeki oyunuyla ligdeki en iyi 4 takım arasında bulunurken, dış sahada ise aynı başarıyı sergileyemedi. P. Karşıyaka, bu sezon deplasmanda 12 maça çıkarken, 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Böylece yeşil-kırmızılılar, iç ve dış sahada iki farklı performansa imza atmış oldu.

Avrupa'da da durum aynı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Son 16 Turu'na kadar yükselen P. Karşıyaka, ligde sergilediği iç ve dış saha farkını Avrupa'da da gösterdi. Yeşil-kırmızılılar, evinde 8 maça çıkarken, 7 galibiyet, 1 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi, deplasmanda ise oynadığı 7 maçta 7 yenilgi aldı. - İZMİR