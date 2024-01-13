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P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir performans sergileyen P. Karşıyaka, galibiyete ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında P. Karşıyaka konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-74'lük skorla mağlup etti.

Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

P. Karşıyaka: Errick McCollum 19, Vernon Carey 19, Darrun Hilliard 15, Kelan Martin 10, Vitto Brown 3, Kenan Sipahi 10, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 1, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı 3, Mert Celep 8

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Aliağa Petkimspor: Khyri Thomas 16, David Efianayi 17, Yunus Emre Sonsırma 1, Jeremy Simmons 7, Peyton Aldridge 9, Emre Tanışan, Anthony Starks 11, Ata Can Atsüren, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 8, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 21-12 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 39-30 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 64-56 (P. Karşıyaka lehine)

5 faulle çıkan: Peyton Aldridge (34.21) (Aliağa Petkimspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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